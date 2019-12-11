Москва, , 18:14 — REGNUM В преддверии Нового года Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) усилит надзор за рубкой хвойных пород деревьев. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Сообщается, что территориальным подразделениям Рослесхоза было дано поручение усилить надзор за рубкой хвойных пород дерева в преддверии Нового года.

Для пресечения незаконной заготовки проводятся профилактические рейды в лесах с привлечением общественных лесных инспекторов, отметили в ведомстве.

Также, совместно с органами внутренних дел, увеличена кратность патрулирования лесных участков.

Кроме того в ведомстве напомнили, что за незаконно срубленую елку физическим лицам грозит штраф от 3 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 200 тыс. рублей.

По данным Рослесхоза, за время зимних праздников 2018/19 годов было незаконно срублено порядка 5 тысяч деревьев.