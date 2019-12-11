Черкесск, , 18:42 — REGNUM В покушении на мошенничество признан виновным адвокат из Карачаево-Черкесии Рашид Лайпанов. Он вымогал у семьи обвиняемому в совершении особо тяжких преступлений деньги за освобождение его из-под ареста, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе СК РФ по республике.

Установлено, что Лайпанов защищал интересы обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Однажды адвокат «мошенническим путем» предложил родственникам фигуранта дела решить вопрос о его освобождении из-под стражи и пообещал добиться переквалификации действий обвиняемого на более мягкое преступление. За это злоумышленник потребовал 1,1 млн рублей.

Однако реализовать задуманное Лайпанову не удалось. В апреле 2018 года он был задержан сотрудниками ФСБ вместе со 100 тыс. рублей, которые были переданы ему в качестве аванса.

Черкесский городской суд назначил адвокату наказание в виде штрафа. Сам Лайпанов свою вину не признал и обжаловал приговор, однако вышестоящая инстанция признала ранее вынесенное решение законным.