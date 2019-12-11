Симферополь, , 18:02 — REGNUM Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Информируем о возможном ограничении движения в связи с проведением технологических работ на Крымском мосту в период с 00:00 18.12.2019 по 23:59 25.12.2019», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стартовали продажи билетов на поезда в Крым и обратно. Перевозки из Санкт-Петербурга в Севастополь будут осуществлять с помощью пяти одноэтажных поездов. Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных железнодорожных состава.

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