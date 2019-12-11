Москва, , 17:51 — REGNUM На сегодняшний день в России проживают более 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По состоянию на 1 ноября 2019 года, на территории РФ проживают 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны», — сказала Голикова.

По её словам, приравненных к ветеранам лиц и членов их семей в России проживает больше — 1 млн 89 тысяч человек.

Вице-премьер рассказала, что с 2008 года квартиры получили более 308 тысяч ветеранов. В 2019 году жилищные условия улучшились для 2273 ветеранов, хотя, как почеркнула Голикова, небольшие очереди на жильё местами всё ещё остаются.