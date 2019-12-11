Симферополь, 11 декабря 2019, 17:49 — REGNUM В Сакском и Симферопольском районах Крыма наиболее тяжелая ситуация с уборкой мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 декабря в пресс-службе правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году крымским муниципалитетам выделят из бюджета республики около 600 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Помимо этого, власти полуострова хотят привлекать к ответственности не только людей, которые образовывают свалки, но и должностных лиц, ответственных за их уборку.
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