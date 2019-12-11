Астрахань, , 17:46 — REGNUM В Астраханской области с 1 по 8 января 2020 года на 600 объектах организуют более тысячи праздничных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В праздновании Рождества Христова примут участие 25 тысяч человек. Праздничные богослужения пройдут в 67 церквях.

Обеспечивать безопасность в новогодние дни буду более 700 сотрудников полиции, казаков, частных охранных организаций и дружинников. 740 сотрудников полиции и 90 казаков будут дежурить в рождественские праздники.

Сотрудники МЧС уже проводят плановые проверки мер пожарной безопасности в местах проведения новогодних ёлок. Проверено 38% объектов, остальные будут проверены до 18 декабря.