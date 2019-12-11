Москва, , 17:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проработать возможность денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Об этом он заявил на заседании оргкомитета «Победа».

"Я вас прошу проработать и внести предложения по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, которых мы традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников и юбилейных дат», — сказал Путин.

По его словам, российское руководство всегда помогало и поддерживало таким способом ветераном в преддверии праздников и ключевых дат.