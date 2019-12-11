Веллингтон, , 17:35 — REGNUM С просьбой предоставить донорскую кожу для пересадки после ожогов, полученных при извержении вулкана, обратились власти Новой Зеландии к Соединённым Штатам, передаёт 11 декабря TVNZ.

Уточняется, что Веллингтон запросил у Вашингтона 1,2 млн кв. см донорской кожи. Той донорской кожи, которую новозеландский минздрав уже получил из Австралии, не достаточно.

Напомним, при извержении вулкана, которое произошло 9 декабря на острове Уайт-Айленд, шесть человек погибли и 33 пострадали. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

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