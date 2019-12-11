Москва, , 17:20 — REGNUM Рабочая группа Госдумы 16 декабря проведёт встречу с представителями Росстата, чтобы обсудить ход подготовки к переписи населения РФ в 2020 году. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

«Состоится заседание рабочей группы Госдумы с Росстатом, которая была недавно образована… Мы хотим рассмотреть на этом заседании вопрос о ходе подготовки к проведению переписи населения населения в 2020 году. Планируется, что все руководство Росстата будет и они нам дадут подробную информацию», — заявил Мельников.

В заседании примет участие глава Росстата Павел Малков, отметил Мельников.