Владимир, , 17:17 — REGNUM Во Владимирской области с 2016 года на 35% уменьшилось число коррупционных преступлений. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник регионального управления по вопросам противодействия коррупции Игорь Лебедь.

В 2016 году в регионе было зарегистрировано 308 коррупционных преступлений, а в 2018-м — 200.

За 10 месяцев 2019 года было зарегистрировано 145 преступлений коррупционной направленности — это на 21% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда их было 182. Глава ведомства отметил, что ни одно из этих преступлений не совершили государственные гражданские или муниципальные служащие.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области искали признаки коррупции в 700 госзакупках