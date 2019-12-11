Москва, , 17:16 — REGNUM По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.

Напомним, у 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга после того, как у актрисы начались сильные головные боли. 13 сентября она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. 15 октября близкие Заворотнюк подтвердили, что актриса проходит лечение от тяжелого заболевания.

По данным СМИ, опухоль привела к тому, что правая часть тела Заворотнюк оказалась парализована. Актриса может передвигаться только в инвалидном кресле. За ней ухаживают мать и муж.

Сейчас Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжело больных пациентов.