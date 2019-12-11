Москва, , 17:19 — REGNUM Публицист и режиссер Евгений Понасенков заявил, что по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, могут привлечь к уголовной ответственности крупного российского чиновника. По словам Понасенкова, этот чиновник якобы «покровительствует» предполагаемому убийце.

Об этой версии непримиримый оппонент Соколова заявил журналистам в Москве 11 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Понасенкова, сейчас проводится расследование в отношении крупного чиновника, «покровительствующего» Соколову. Имя чиновника он раскрывать отказался, сославшись на тайну следствия.

Также публицист добавил, что он получал и продолжает получать угрозы из-за своей позиции в отношении Соколова, в связи с чем уже написал два заявления в полицию.

Со ссылкой на некие источники в СПбГУ Понасенков также заявил, что против него готовится «политическое дело».

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Напомним, Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве, он будет находиться под стражей как минимум по 8 января 2020 года. Сейчас Соколов проходит психиатрическую экспертизу в Москве.

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