Магарамкентский район, Дагестан, , 18:41 — REGNUM Школу-долгострой в селе Самур в южном Магарамкентском районе Дагестана планируется открыть к сентябрю 2020 года. Новое общеобразовательное учреждение, согласно проекту, будет вмещать 504 ученических места, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе правительства региона.

Возведение данной школы, как отмечается, было начато еще в 2008 году, но впоследствии она стала долгостроем. В текущем году на завершение работ в рамках республиканской инвестиционной программы было выделено 122,2 млн рублей.

«Планируется, что образовательное учреждение будет соответствовать всем современным стандартам, и в новом учебном году (2020 — 2021 гг.) местные дети смогут получать знания уже в стенах новой школы», — сказано в сообщении.

На сегодняшний день, по данным пресс-службы правительства, основное здание школы уже возведено, ведутся отделочные работы. Также продолжается строительство спортивного зала и пищеблока.

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