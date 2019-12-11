Симферополь, 11 декабря 2019, 17:01 — REGNUM Симферопольские школьники отравились жевательным табаком и были доставлены в больницу. Об этом ИА REGNUM 11 декабря сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Следователи выясняют обстоятельства приобретения детьми табака.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал ввести уголовную ответственность в отношении распространителей снюса, насвая и прочих аналогичных табачных средств.
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