Вильнюс, , 16:54 — REGNUM В Литве сегодня, 11 декабря, был представлен анализ состояния здоровья и продолжительности жизни стран Евросоюза, согласно которому в Литве по этим показателям положение одно из худших в ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Средняя продолжительность жизни в Литве составляет 75,8 лет, при этом мужчины в Литве в среднем на 10 лет живут меньше женщин. Средний показатель в ЕС — 80,9 лет. Хуже, чем в Литве, положение только в Болгарии, Латвии и Румынии.

Дольше всего живут жители Испании (83,4), Италии (83,1) и Франции (82,7). Чаще всего жители Литвы умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Второй проблемой назван рак.