Москва, , 16:54 — REGNUM О снижении давления на верующих Украинской православной церкви с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского сообщил 11 декабря патриарх Кирилл перед заседанием Высшего церковного совета РПЦ.

По словам главы РПЦ, «позиция нынешнего президента и властей изменилась». Действия новой власти более правильны, чем у предыдущей, поскольку Киев с приходом Зеленского декларировал невмешательство в церковные дела.

Однако, отметил патриарх Кирилл, власть на Украине неоднородна, и есть лица, настаивающие на «линии», которую проводил предшественник Зеленского.

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Напомним, при пятом украинском президенте Петре Порошенко на Украине был принят ряд законов, ущемляющих права верующих Украинской православной церкви.

В результате в октябре минувшего года РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольской православной церковью.

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