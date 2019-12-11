Белгород, , 16:54 — REGNUM Перспективы развития комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра обсудили 11 декабря в Белгороде. В качестве основы для создания системы поддержки решено взять опыт Воронежской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

С родителями особенных детей встретилась заместитель губернатора Наталия Зубарева. Участники встречи обменялись идеями и мнениями о дальнейшем векторе развития ресурсных групп и классов, адаптивного образования и индивидуальных образовательных программ. По словам замгубернатора, работа предстоит кропотливая и ответственная. И здесь пригодится положительный опыт региона-соседа в развитии разносторонних подходов к сопровождению особенных детей.

«Воронежская область лидирует в вопросах внедрения комплексной помощи людям с РАС. Именно этот регион в течение трёх последних лет реализует проект по обеспечению равного доступа к образованию детей с особенными возможностями здоровья с учётом их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Проект носит название «Особенный ребёнок». Результатом реализации проекта станет создание системы межведомственной помощи семье, где воспитывается ребёнок с ОВЗ», — отметил первый замначальника регионального департамента образования, начальник управления образовательной политики области Николай Рухленко.

В 2020 году на базе Белгородского центра психолого-медико-социального сопровождения будет создан региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями. Более 200 педагогов пройдут обучение для работы с особенными детьми.