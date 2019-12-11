Москва, , 16:32 — REGNUM Руководство МВД принимает решение об усиленном режиме работы не к конкретным датам и праздникам, а отталкиваясь от оперативной обстановки в российских регионах. Об этом журналистам заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Зависит от оперативной обстановки и криминогенной ситуации в том или ином регионе. Поэтому решение об усилении принимается исходя именно из этих моментов, а не из красных дат календаря», — сказал Колокольцев.

Так министр ответил на вопрос о том, планируется ли усиление правоохранительных органов накануне Нового года.

Специалисты отмечают, что перед праздничными днями полицейские нередко переходят на усиленный режим работы, особенно в местах большого скопления людей.