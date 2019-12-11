Москва, , 16:42 — REGNUM Адвокат Александра Бакшеева, представляющая матери убитой Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, рассказала, каким образом защита историка пытается добиться его оправдания. Об этом Бакшеева сообщила в ходе пресс-конференции в Москве 11 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению адвоката, Соколов пытается переложить вину за случившееся на жертву. Кроме того, защита пытается повлиять на общественность.

Бакшеева считает, что поведение Соколова и его линия защиты абсурдны. Также она добавила, что, если все же будет суд присяжных, чего добивается защита Соколова, такой суд «будет неким спасением» для Соколова, и он «устроит театральное представление», чтобы повлиять на присяжных.

Напомним, в настоящий момент Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в одной из специализированных московских клиник. Она продлится до начала января.

Соколову предъявлено обвинение в убийстве девушки, тело которой он расчленил и утопил в реке Мойка. Обвиняемый признал свою вину, однако пытался объяснить свои действия неким агрессивным поведением погибшей. Защита Соколова заявляет о том, что до совершения преступления историк якобы испытал сильный стресс.

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