Сан-Франциско, США, , 16:29 — REGNUM Администрация Twitter завила, что самым обсуждаемым фильмом в соцсети в 2019 году стал кинокомикс режиссёров Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал». Соответствующую новость компания опубликовала 11 декабря на своей официальной странице.

При этом в Twitter отметили, что проекты кинокомпании Disney доминировали в топ-10 самых обсуждаемых кинопроектов: они заняли шесть позиций из десяти. «История игрушек» заняла второе место, «Человек-паук: Вдали от дома» — третье, «Король Лев» — четвёртое.

Второе место в топ-5 досталось «Джокеру», над созданием которого работали режиссёр Тодд Филлипс и кинокомпания Warner Bros. В топ-10 также вошли такие фильмы Disney, как «Капитан Марвел» (седьмая позиция) и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (девятое место). Шестую строчку в рейтинге заняла анимационная картина «Дитя погоды» Макото Синкая, а восьмую — фильм ужасов «Оно 2» Андреса Мускьетти.

Напомним, премьера фильма «Мстители: Финал» состоялась 29 апреля 2019 года. При бюджете $356 млн фильм собрал в мировом прокате около $2,8 млрд, при этом он занял первое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа, сместив на вторую позицию фантастическую ленту «Аватар» Джеймса Кэмерона.

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