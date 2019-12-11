Волгоград, , 16:30 — REGNUM Врача Алексея Соловьева, выжившего в аварии с пятью погибшими под Воронежем, перевезут в Волгоград. За пострадавшим отправили машину. Мужчину госпитализируют в больницу № 25.

По информации областного комитета здравоохранения состояние пострадавшего средней степени тяжести. Эвакуация на вертолёте не требуется, в Воронежскую область отправили наземный транспорт, сообщает сетевое издание «Волгоград онлайн».

ИА REGNUM напоминает, что в результате ДТП погибла семья основателя волгоградской клиники «Движение» Олега Соловьёва.

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