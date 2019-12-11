Мантуя, , 16:21 — REGNUM В центре итальянского города Мантуя запущена автоматическая система подсказок о наличии свободных парковочных мест на близлежащих улицах, передает Affari Italiani в среду, 11 декабря.

Используя беспроводную связь, система «распознает» наличие в настоящее время свободных мест для парковки и «сообщает» эту информацию на сенсорные экраны, установленные на улицах.

Одной из основных логистических (и экологических) проблем Мантуи является длительный (в среднем по 20 минут) поиск водителями мест для бесплатной парковки в центре города, отметили авторы проекта.