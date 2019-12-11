Рига, , 16:18 — REGNUM С марта 2020 года в Риге могут прекратить работу шесть пунктов горячего питания для нуждающихся и малоимущих. Об этом пишет портал Diena.lv.

Это предусмотрено в заявке социального комитета департамента благосостояния Рижской Думы. Теперь её необходимо согласовать с Комитетом по финансам и утвердить на заседании Думы Риги.

По данным журналистов, спрос на доставку продуктов малоимущим в городе снизился на 32%, а спрос на услуги общественного питания для нуждающихся снизился на 10%.

Журналисты отмечают, что всего пакет социальных вопросов в Риге на 2020 год «весит» 74,7 млн евро. 65,78 млн евро поступит из бюджета Думы, 2,23 млн из доходной части муниципальных предприятий, 6,68 млн дотация из госбюджета.

Так, на 8 — 10% планируется повысить зарплаты социальным работникам, ухаживающим за нуждающимися на дому или в дневных стационарах.

Бюджет Риги может быть рассмотрен на следующей неделе.