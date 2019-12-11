Ессентуки, Ставропольский край, , 18:40 — REGNUM Следователи на Ставрополье чествовали жительницу Ессентуков, которая спасла от убийства новорожденного ребенка. Офицеры в торжественной обстановке вручили ей благодарственное письмо и цветы, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю.

В сентябре текущего года в одном из магазинов Ессентуков Инна Шоп увидела, что вошедшей женщине стало плохо. Она попыталась помочь ей, но та покинула магазин, оставляя за собой кровавый след. Женщина вызвала скорую помощь, а сама пошла по следу. В итоге, за торговыми павильонами городского рынка она обнаружила младенца в пакете.

Отмечается, что благодаря бдительности Инны Шоп, а также действиям медиков, смерть новорожденной девочки удалось предотвратить.

«Инна призналась, что видела необходимость оказания помощи женщине и не могла бы остаться равнодушной в такой ситуации, но даже не представляла тогда, что ее действия окажутся жизненно необходимы младенцу», — рассказали в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, против 35-летней жительница Ессентуков, которая попыталась убить своего новорожденного ребенка, возбуждено уголовное дело. Следствие также подняло вопрос об изъятии у подозреваемой двух старших детей и лишении ее родительских прав.

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