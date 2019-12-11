Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Известный стример Ninja принял участие в шоу комедийного актёра Кевина Харта Cold As Balls, в котором ведущий и участник беседуют во время погружения в ванны со льдом. Ролик он опубликовал 11 декабря на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/Ninja/status/1204556585999065088

Известные стример и комик обсуждали видеоигры и киберспорт. Ninja рассказал собеседнику про то, как он за 10 лет прошёл путь от рядового участника соревнований по Halo до именитого киберспортсмена и представителя стриминговой платформы Mixer.

В шоу Cold As Balls Кевина Харта ранее появились такие известные публичные фигуры, как актриса Ронда Раузи, баскетболист Деннис Родман, боксёр Флойд Мейвезер, предприниматель Марк Кьюбан и другие. Вышло уже три сезона этого телешоу.

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