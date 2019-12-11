Москва, , 16:15 — REGNUM В Госдуме объяснили принятие законопроекта, приравнивающего кальяны и вейпы к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Альтернативы курению не безобидны, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«А что такое кальян? По сути, это общий ингалятор для всех посетителей. Меняют только мундштуки, а колбы и трубки никто не дезинфицирует. Таким образом, могут легко распространяться инфекционные заболевания — герпес, туберкулез, и так далее. К тому же, при курении кальяна на протяжении 45 минут человек потребляет больше угарного газа, чем при выкуривании пачки сигарет», — указал парламентарий.

Электронные системы доставки никотина, вейпы также вредны для здоровья.

«Во-первых, нет четких критериев безопасного для жизни людей их содержимого. Во-вторых, имитация курения больше способствует развитию этой привычки, чем отвлекает от нее. По данным ВОЗ нет никаких доказательств того, что испарители менее вредны, чем обычные табачные изделия», — говорит Огуль.

Ни один из симуляторов курения не может претендовать на звание изделий, которые уменьшают риск заболеваний, связанных с табаком, как для самих курящих, так и для окружающих, а значит, и ограничения должны быть такими же, заключил депутат.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающие электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам.

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