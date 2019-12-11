Рязань, , 16:06 — REGNUM Процедура депортации начата в отношении нескольких сотрудников университета Буффало (США), которые выступили с лекцией перед студентами Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. Американцам вменили преподавательскую деятельность, не соответствующую их статусу пребывания в стране: визы у преподавателей были туристические.

Сотрудники одного из ключевых учебных и научных учреждений США прибыли в Рязань по линии предпринимательской организации «Деловая Россия». Программа визита была заранее согласована. Преподаватели выступили перед студентами утром 9 декабря, а к вечеру их задержали, отвезли в Центр временного содержания иностранных граждан и отдали под суд. В качестве свидетелей на слушаниях выступили студентка и сотрудница вуза, которые заявили, что американцы читали лекцию. Подсудимые настаивали на том, что просто рассказывали про университет, сообщает интернет-газета «Вид сбоку».

Суд вынес решение о депортации иностранцев в течение пяти дней, также им назначен штраф и вынесен запрет на посещение России на несколько лет.