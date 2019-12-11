Сухум, , 16:05 — REGNUM К освоению современных бронетранспортёров приступили новобранцы, проходящие службу на российской военной базе в Абхазии. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ.

По данным ЮВО, в полевом выходе участвуют около 1 тысячи военнослужащих, которым предоставлено более 150 единиц боевой техники. Молодые бойцы изучат на учениях тактико-технические характеристики бронетранспортеров, а механики-водители начнут осваивать навыки вождения БТР.

Как передавало ИА REGNUM, 8 декабря новобранцы, прибывшие на российскую военную базу в Абхазию, приняли воинскую присягу. Всего пополнение составило около 200 человек.