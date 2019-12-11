Москва, , 15:54 — REGNUM Журналист Иван Засурский и режиссер Александр Сокуров раскритиковали власти Иркутской области во время выступления на заседании Совета по правам человека. По мнению Ивана Засурского, местные чиновники незаконно зарабатывают на вырубке леса. Александр Сокуров напомнил, что иркутские власти игнорируют поручения президента.

«Абонемент на вывоз любого количества незаконно вырубленной древесины стоит 500 тысяч в месяц. То есть, в принципе, вы можете договориться с полицией, и у вас будет хоть с мигалкой эскорт, любое количество древесины», — цитирует слова члена СПЧ URA.RU.

Журналист отметил, что на нижних уровнях власти в регионе сложилась серьезная система коррупции. По его словам, взяточничество могло также стать одной из причин летних пожаров в Сибири.

В свою очередь, Александр Сокуров подчеркнул, что иркутские чиновники научились «водить хороводы вокруг Президента». По его словам, несмотря на их обещания во время приезда Путина в область, местные жители продолжают жить в тяжелых условиях — «в разрушенных домах и просто в холодном совершенно климате».

Александр Сокуров также отметил, что сегодняшние решения чиновников вводят людей в ступор, из-за чего они боятся принимать самостоятельные решения.