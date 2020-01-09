Москва, , 13:33 — REGNUM Чем богаче человек — тем больше он хочет жить при социал-демократах, а чем беднее — тем более ему по душе социализм, причем рост социалистических настроений очень хорошо заметен в зависимости от снижения дохода. К такому выводу пришли авторы всероссийского исследования АКСИО-8, в котором приняли участие почти 86 тысяч человек. Результаты опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

Распределение ответов на вопрос о том, при какой власти хотели бы жить, в зависимости от самоопределения социального строя, к которому относится респондент, % ИА Красная Весна

Этот вывод подтвердил то, что современная действительность делает очевидным: малообеспеченный человек чувствует себя в нашем государстве незащищенным, а справедливая власть для него ассоциируется с социализмом. И наоборот, обеспеченность снижает зависимость человека от социальной помощи государства, в результате чего ему становится ближе правление социал-демократов — жизнь «как в Европе». Но что примечательно, «социалистов» во всех группах довольно много. Даже среди обеспеченных граждан таковых 38% (против 53% социал-демократов).

Отметим, данное исследование показало также, что пятая часть жителей России, которые относят себя к высшему социальному слою, хотели бы жить при таких государственных устройствах, как фашизм, рабовладение, феодализм и капитализм.

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