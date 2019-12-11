Кострома, 11 декабря 2019, 15:50 — REGNUM Жителям Костромской области — жертвам ядерных катастроф и аварий в Костроме планируют установить памятник, — сообщает пресс-служба городской администрации.
Монумент будет сделан в виде земного шара, окружённого с трёх сторон щитами. Они символизируют защиту людей от радиационной опасности.
Инициатор проекта — Костромская областная общественная организация «Союз «Чернобыль». Памятник планируют установить на проспекте Мира в Костроме в сквере героев — чернобыльцев. Окончательное решение будет принято с учётом мнения горожан. Сейчас на сайте мэрии объявлено голосование.
В числе первых ликвидаторов, направленных в зону Чернобыльской АЭС в 1986 году, были курсанты и офицеры Костромского высшего командного училища химической защиты. Всего в Чернобыльской зоне побывало несколько тысяч жителей Костромской области.