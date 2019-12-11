Москва, , 15:46 — REGNUM Министерство РФ по делам Северного Кавказа предложило выделить дополнительную квоту на обучение молодежи из Кувейта в российских вузах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания по вопросу выполнения протокольных поручений шестого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.

«Для привлечения кувейтской молодежи в высшие учебные заведения России было предложено рассмотреть возможность выделения квоты на обучение не только по техническим специальностям, а также и по гуманитарным, в чем заинтересованы обе страны». — сказано в сообщении.

В ходе совещания было отмечено, что между Россией и Кувейтом налажено взаимодействие в нефтегазовой отрасли, идет продвижение по поставкам на кувейтский рынок авиационной и вертолетной техники. Также ведется работа по увеличению объема взаимной торговли в сельском хозяйстве и в сфере информационных технологий, по содействию предпринимателям и расширению инвестиционного сотрудничества.

Напомним, шестое заседание российско-кувейтской межправкомиссии прошло 4−6 марта 2019 года в Эль-Кувейте (столица Кувейта) под председательством министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева и министра нефти Кувейта Халеда аль-Фаделя. Между сторонами был достигнут ряд договоренностей, а после даны соответствующие поручения федеральным органам исполнительной власти.

Следующее заседание межправкомиссии двух стран планируется провести весной 2020 года в Москве.