Ташкент, , 15:41 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2019 года Ташкентскую область посетили 3,7 млн туристов, в том числе 770 тыс. иностранцев. Об этом заявил заместитель директора департамента развития туризма Ташкентской области Маруф Баракаев, сообщает 11 декабря агентство «УзА».

По его словам, этот показатель превышает в несколько раз число туристов, которые посещали регион в последние годы. Замдиректора также рассмотрел развитие гостевых домов в Ташкентской области. В регионе действует 167 гостевых домов. До конца 2019 года их количество планируют увеличить до 200.

Напомним, 21 июля 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил рассмотреть идею создания гостевых домов в Ташкентской области. 7 августа 2018 года правительство республики приняло постановление «Об организации деятельности семейных гостевых домов».

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