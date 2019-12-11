Москва, , 15:45 — REGNUM Новым гендиректором компании Subaru в России стал Такахаши Татцу. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Субару Мотор».

В автомобильном бизнесе Такахаши Татцу работает уже более 30 лет. Новый гендиректор компании закончил факультет науки и технологий университета Кэйо. Свою трудовую деятельность он начал в одном из подразделений компании — Sojitz Corporation.

Через некоторое время Татцу стал занимать ведущие посты в бюро по связям с общественностью в офисах компании в Тегеране и Джакарте. Кроме того, он был ответственным за бизнес SBR в головном офисе в Токио.

Перед своим назначением в ООО «Субару Мотор» Такахаши Татцу работал в Пуэрто-Рико. Там в его обязанности входило развитие автобизнеса.

Новый гендиректор российского офиса Subaru в своем первом обращении поблагодарил своего предыдущего генерального директора Кишимото Есики за проделанную работу по развитию компании в России и эффективному ребрендингу.

Напомним, с января по ноябрь 2019 года дилеры Subaru в России продали 6749 новых автомобилей. Это на 4% меньше аналогичного периода прошлого года.

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