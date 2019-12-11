Москва, , 15:33 — REGNUM В России создадут единый федеральный портал повышения квалификации педагогов с программами, прошедшими профессионально-общественную экспертизу. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, сообщили в Минпросвещения РФ.

Васильева уточнила, что целесообразно формировать единую модель повышения квалификации педагогических кадров с учётом вариативной составляющей.

Повышать уровень знаний по преподаваемому предмету учителя смогут на различных стажировочных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что более половины российских учителей должны быть охвачены системой повышения квалификации.

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