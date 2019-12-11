Курган, , 15:31 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня 31 декабря на субботу 28 декабря. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе главы региона.

Вадим Шумков на своей странице в Instagram провёл опрос земляков о выходном предновогоднем дне и 91% высказались за освобождение 31 декабря от трудовых обязанностей. Выходной получат госслужащие и сотрудники некоторых бюджетных организаций.

Напомним, в 2019 году 31 декабря выпадает на вторник. В России жители многих регионов просят глав субъектов РФ сделать этот день выходным.Известно. что просьбам граждан вняли в Ленинградской области, Карачаево-Черкесии, Псковской, Свердловской и Кировской областях, Ставропольском крае и Крыму.

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