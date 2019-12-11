Тверь, , 15:26 — REGNUM До 25 тыс. рублей увеличен размер выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в Тверской области. Об этом на пресс-конференции 11 декабря сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Это скромный подарок. Сумма небольшая по сравнению с тем, какой вклад внесли ветераны Великой Отечественной войны в нашу жизнь», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны в Тверской области увеличивается ежегодно, начиная с 2016 года. Так, по сравнению с 2018 годом размер единовременной выплаты ветеранам увеличен более чем в два раза — ранее он составлял 10 тыс. рублей.

Также глава региона поручил проработать возможность предоставления увеличенной выплаты ко Дню Победы не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

Ранее было принято решение о включении в число получателей таких выплат тружеников тыла (сегодня в Тверской области их более 11 тысяч человек), вдов умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны (свыше 2400 человек), а также «детей войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году (самая многочисленная категория — свыше 91 тысячи 600 человек). В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек. Размер выплаты для каждой категории граждан будет различным.

Глава региона также попроси представителей СМИ активно участвовать в поздравлении ветеранов.

Напомним, в 2020 году отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В Тверской области ведётся активная подготовка к проведению торжеств к юбилею Великой Победы.