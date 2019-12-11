Красногорск, , 16:08 — REGNUM В Московской области мобильным сервисом по наблюдению за строительством ежедневно пользуются 3,5 тыс. пользователей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора региона.

Жители следят за возведением жилых домов и социальных объектов. По словам главы Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, сервис используют 6 тыс. уникальных пользователей из Подмосковья и Москвы. На текущий момент база содержит данные о нескольких тысячах строящихся объектов.

«На сегодняшний день мобильный сервис «Подмосковные стройки» имеет более 6 тыс. подписчиков, которые подписались на обновления более 1,6 тыс. объектов и получают онлайн всю актуальную информацию», — отметил Гарибян.