Вильнюс, , 15:22 — REGNUM Каунасский участковый суд сегодня, 11 декабря, принял решение на три месяца на время следствия заключить под стражу гражданина США, который накануне был задержан полицией, когда на спортивном стадионе у одной из школ Каунасе полностью голый гонялся за школьницами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полицию вызвала администрация школы. Гражданина США оперативно задержали, его одежду нашли неподалёку. Проверка на алкотестере показала полную трезвость гражданина США 1990 года рождения.

Сам он сегодня в суде утверждал, что его «отравили», а сам он «хочет умереть». Также планируется проверка психического состояния американца.