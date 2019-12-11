Евпатория, Крым, , 15:23 — REGNUM В рамках строительства нового реабилитационного центра в Евпатории уже выделили 80 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации. Об этом журналистам 11 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«До 25 декабря мы все планы формируем и подаём заявки в правительство РФ. 80 млн рублей уже выделено на 2020 год на технико-экономическое обоснование этого проекта. Срок окончания, предварительно, 2023 год, постараемся выйти за все рамки и сделать его очень быстро», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам крымских властей, строительство нового реабилитационного центра в Евпатории будет стоить от восьми до 12 млрд рублей.

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