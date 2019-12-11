Евпатория, Крым, 11 декабря 2019, 15:23 — REGNUM В рамках строительства нового реабилитационного центра в Евпатории уже выделили 80 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации. Об этом журналистам 11 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам крымских властей, строительство нового реабилитационного центра в Евпатории будет стоить от восьми до 12 млрд рублей.
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