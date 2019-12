Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM Читательская и математическая грамотность взрослого населения Казахстана оказалась значительно ниже среднего уровня Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом 11 декабря на своей странице в Facebook написал министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов.

Министр привел результаты международное исследование компетенций взрослого населения PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies). По его словам, средний показатель в странах ОЭСР по уровню читательской грамотности составляет 266 баллов, в Казахстане — 247, по уровню математической грамотности — 262 балла, в Казахстане — 249.

Аймагамбетов добавил, что исследование выявило общемировой тренд, согласно которому пик развития навыков приходится на возраст 25−34 года, а затем снижается.

Однако в Казахстане картина совсем иная — навыки молодого поколения ниже навыков старшего поколения (55−65 лет). Это при условии что в старшей возрастной группе высшее образование имеет лишь 25%, а в молодой группе (25−34 года) — 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря депутат парламента Казахстана Ирина Смирнова, рассмотрев итоги международных исследований пришла к выводу, что многие годы реформ не улучшили качества образования в стране.

