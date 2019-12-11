Ставрополь, , 15:41 — REGNUM Полтысячи многоквартирных домов и 550 лифтов планируется отремонтировать на Ставрополье в 2020 году. Уже начата подготовка проектно-сметной документации и оформление договоров с подрядчиками, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе главы региона Владимира Владимирова по итогам его рабочей встречи с гендиректором краевого фонда капитального ремонта Евгением Бражниковым.

В ходе обсуждения было отмечено, что работы текущего года еще продолжаются. Планируется, что по его итогам будет отремонтировано более одной тысячи домов, а также проведен капитальный ремонт 248 лифтов.

В общей сложности за пять работы краевым фондом, как доложил Бражников, было отремонтировано 2150 многоквартирных домов. Сумма, затраченная на ремонтные работы, за этот период составила 5 млрд рублей.

Также была отмечена растущая собираемость отчислений в фонд — в нынешнем году она составила 97%. По словам Бражникова, это позволяет проводить ремонтные работы даже с учетом того, что размер тарифа значительно ниже экономически обоснованного.

«Экономически обоснованный тариф, как показали расчеты, равен 17 рублям за квадратный метр. Но таких цифр у нас сегодня быть не может», — прокомментировал Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что сначала нужно добиться кратного увеличения доходов населения, и только потом поднимать вопрос о внедрении экономического обоснованного тарифа.

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