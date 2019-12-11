Москва, , 15:00 — REGNUM Российский президент Владимир Путин получает текущую информацию по резонансному делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил 11 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что не знает, если ли новые данные об этом деле. Разбирательство продолжается по линии Следственного комитета.

Он также ответил на вопрос, почему Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря оставил вопрос о деле Голунова без ответа. Президенту задали «много вопросов в одном», и тему Голунова он, вероятно, опустил, пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне журналиста Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков, однако через несколько дней обвинения были сняты. За инцидентом последовало снятие с должностей ряда высокопоставленных сотрудников МВД. Сам журналист утверждает, что наркотики перед задержанием ему подбросили.

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