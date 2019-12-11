Ульяновск, , 14:56 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал работодателей региона сделать 31 декабря выходным днем. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

С просьбой к работодателям глава региона обратился сегодня, 11 декабря, на совете по промышленной политике.

«Последний день года, безусловно, людям хочется провести дома, в приятных хлопотах, рядом с родными и близкими», — сказал Сергей Морозов, призвав работодателей присоединиться к этой инициативе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается дискуссия о необходимости ввести выходной день 31 декабря, в этом году он приходится на вторник. Как пояснили в правительстве России, централизованно такое решение принять уже невозможно, но каждый регион и каждый работодатель могут решить этот вопрос на месте. В ряде регионов заявили о том, что этот день намерены сделать выходным, — в частности в Томской, Псковской и Кировской областях.