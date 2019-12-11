Брянск, , 14:48 — REGNUM Многочисленные повреждения электропроводки, газового и сантехнического оборудования, а также трещины обнаружены в квартире сироты в городе Сельцо Брянской области. Жильё, которое не соответствует санитарным и техническим требованиям, ещё и с долгом за коммунальные услуги выдали девушке местные чиновники, сообщили 11 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве провели проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот. 23-летней сироте в октябре 2018 года по договору найма специализированного жилого помещения предоставили двухкомнатную квартиру, в которой неисправны газовые плита и колонка, нарушена электропроводка, повреждён пол, имеются трещины на окнах и балконной двери. Кроме того, на момент предоставления жилья за предыдущим нанимателем числилась задолженность по оплате коммунальных услуг — 1,7 тысячи рублей до сих пор не погашены.

Прокурор потребовал устранить нарушения и внёс представление в адрес главы администрации города Сельцо. В надзорном ведомстве проконтролируют фактическое устранение выявленных нарушений.