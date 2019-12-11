Самара, , 14:49 — REGNUM Официальная торговля хвойными деревьями в Самаре начнется с 18 декабря. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, в 2019 году в городе будут работать 86 специализированных ярмарок по реализации новогодних елей.

В настоящий момент чиновники проводят конкурс, на котором будут определены операторы данных ярмарок на территории Самары.

Отмечается, что 17 ноября будут подведены итоги данного конкурса. Тогда же будет размещена информация об адресах ярмарок.

По сообщению пресс-службы городской администрации, до 18 декабря все «елочные базары» являются незаконными. Исключение составляют частные территории.