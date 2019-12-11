Москва, , 14:42 — REGNUM Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил о начале перехода на электронные трудовые книжки в 2020 году. Он выступил на совещании президента России Владимира Путина и членов правительства.

Он рассказал, что с 1 января начнется плановый переходный период.

«Мы специально не создавали никаких новых систем», — сказал Топилин. Учитываться данные будут в системе Пенсионного фонда РФ.

По его словам, будут поступать дополнительные сведения к той информации, которые уже сейчас сдают работодатели:

«Это данные о месте работы, приёме на работу, увольнению, занимаемой должности и так далее».

Необходимые изменения в законодательство уже приняты Государственной думой и Советом Федерации.