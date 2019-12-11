Москва, , 14:38 — REGNUM Правительственный законопроект, уточняющий правила проведения лотерей, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

В частности, правительство предлагает считать операторов лотерей организациями, которые проводят операции с денежными средствами и имуществом, так как операторы занимаются выплатой, передачей или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.

При этом правительство предлагает установить, что при выигрышах менее 15 тыс. рублей проводить идентификацию участника лотереи не нужно.