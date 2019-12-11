Бишкек, , 14:34 — REGNUM В Киргизии за вождение в нетрезвом состоянии водителей штрафуют на 17,5 тысячи сомов (15,5 тысячи рублей), но это слишком мягкая мера. Об этом заявил начальник госавтоинспекции Ыманалы Саркулов, выступая на заседании республиканского парламента.

По его словам, раньше за такое нарушение также лишали водительских прав, но в настоящее время такого наказания нет.

В свою очередь депутат Азамат Арапбаев выразил мнение, что такой размер штрафа за вождение в пьяном виде слишком маленький, и предложил госавтоинспекции рассмотреть возможность ужесточения наказания, в том числе, за счет увеличения штрафа как минимум в 10 раз.

«Мы живем в условиях рыночной экономики и для кого, то 17 тысяч сомов это большие деньги, а для кого-то как 17 копеек. Принесите законопроект об ужесточении ответственности, мы его одобрим», — подытожил парламентарий.

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