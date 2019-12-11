Хасавюрт, Дагестан, , 15:41 — REGNUM В Дагестане вынесли приговор жителю города Хасавюрта за несообщение о преступлении. Мужчина скрыл от правоохранительных органов известные ему сведения о знакомом боевике, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в октябре 2019 года в Хасавюрте к фигуранту дела обратился его знакомый — участник незаконного вооруженного формирования (НВФ) — с просьбой разрешить ему переночевать у него дома.

«Осужденный ответил отказом. Однако достоверно зная о совершаемом знакомым преступлении, предусмотренном ст. 208 УК РФ (Организация НВФ или участие в нем), он не сообщил в органы власти известные ему сведения об указанном лице», — рассказали в прокуратуре.

Хасавюртовский городской суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Читайте также: Подозреваемых в пособничестве боевикам задержали в Дагестане